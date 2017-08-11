Днепр может закупить 50 троллейбусов за средства ЕБРР

Днепр может закупить не менее 50 троллейбусов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

"Договорились о закупке как минимум 50 троллейбусов за средства ЕБРР, обсудили возможность приобретения новых трамваев", - цитирует пресс-служба Б.Филатова.

По информации пресс-службы, Б.Филатов 10 августа в Лондоне в рамках рабочего визита в Великобританию провел соответствующие переговоры в центральном офисе ЕБРР с руководителем департамента муниципальной инфраструктуры ЕБРР Линой О'Грейди и старшим банкиром Марком Магалецким.

Согласно сообщению, речь также шла о дополнительном финансировании станции метро "Центральная", в рамках строительства которой хотят обустроить подземный паркинг, а транспортную развязку перенести на проспект Яворницкого.

"Таким образом, площадь Героев Майдана в середине города превратится в пешеходную зону. Это сделает дорожное движение в центре города более безопасным и поможет увеличить пассажиропоток метрополитена", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба также сообщает, что в рамках визита в Великобританию Б.Филатов также осмотрел производственные мощности завода по переработке мусора Cory Riverside Energу, который является проектом японской Marubeni Corporation.

"Накануне Б.Филатов обговорил с руководством Marubeni та Hitachi перспективы строительства такого завода в Днепре. Главная его особенность в том, что отходы доставляют баржами по воде, а после переработки мусор превращается в энергию", - сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщалось, 12 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт".

В настоящее время в рамках проекта модернизации общественного транспорта, в частности, состоялись тендеры на закупку троллейбусов за средства ЕБРР Одессой, Киевом и Кременчугом.