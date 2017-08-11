"Энергоатом" перевел водохранилище при Южно-Украинском энергокомплексе в транзитный режим

НАЭК "Энергоатом" перевела Александровское водохранилище при Южно-Украинском энергокомплексе в режим транзитного пропуска из-за критически низкого притока воды в Южном Буге, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с критически низким расходом воды в реке Южный Буг и установлением уровня Александровского водохранилища каскада ГЭС-ГАЭС Южно-Украинского энергокомплекса на отметке 14,35 м водоем с 9 августа переведен в режим транзитного пропуска. К такому шагу прибегли на основании решения Межведомственной комиссии по согласованию режимов работы основных водохранилищ бассейна Южного Буга", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме" со ссылкой на данные "Укргидрометцентра" в бассейне Южного Буга еще в начале июля были достигнуты критерии маловодности.

"На сегодня обстановка настолько критическая, что с 76 млн куб.м. запасов воды в водохранилищах осталось всего 28. В крупнейшем Ладыжинском, например, с 28 млн куб. м запаса воды осталось только 11. Однако в самом напряженном графике сейчас работает Александровский водоем, который сработал уже весь свой запас, и мы вынуждены переводить его на транзитный пропуск", - цитирует пресс-служба начальника отдела технолгенно-экологической безопасности бассейнового управления Руслана Туза.

По данным пресс-службы, текущий уровень Александровского водохранилища в 14,35 м. –минимальный предел водохозяйственной емкости. "До "мертвого" объема нам осталось всего 35 см. воды. Этот небольшой запас оставляют для работы Ташлыцкой ГАЭС. Если придется сработать и его, на повестку дня будет вынесен вопрос по остановке ГАЭС. И это случится впервые за последние 14 лет", - отмечают в пресс-службе со ссылкой на начальника гидротехнического цеха каскада ГЭС-ГАЭС Андрея Гнездилова.

В связи со сложной обстановкой, Южно-Бугское бассейновое управление разработало рекомендации по ограничению забора воды водопользователями вдоль всей реки.

Как сообщалось, Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.