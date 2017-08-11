Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 4 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала почти 4 млн тонн зерновых, сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению ведомства в пятницу, к настоящему времени экспортировано около 1,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 0,739 млн тонн, фуражной - 0,844 млн тонн), 1,37 млн тонн ячменя, 0,95 млн тонн кукурузы.

За аналогичный период 2016/2017 МГ было экспортировано 4,167 млн тонн зерна.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн. тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2–63 млн тон.