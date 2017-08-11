Независимые профсоюзы пикетируют ФГИ

Федерация независимых профсоюзов Украины (ФНПУ) в пятницу утром проводит акцию "Профсоюзное наступление" под Фондом государственного имущества (ФГИ), требуя отказаться от назначенной на следующую неделю продажи блокирующий пакетов энергокомпаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции участвуют примерно более сотни человек.

В пресс-службе ФГИ агентству сообщили, что пригласили инициативную группу в помещение Фонда на переговоры.

Как сообщалось, 4 августа ФНПУ совместно со Всеукраинским независимым профсоюзом "Трудящиеся" (ВПТ) в рамках акции "Профсоюное наступление" пикетировали Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с требованием не вводить абонплату за газ и добились отказа комиссии от рассмотрения этого вопроса на назначенном на тот день заседании.

Среди других их требований к НКРЭКУ, в частности, были остановка повышения тарифов на ЖКХ-услуги, прозрачные методики расчета тарифов, запрет на отчуждение жилья граждан за долги по ЖКХ-услугам и направление газа внутренней добычи на нужды населения по цене, близкой к себестоимости.

ФГИ запланировал с 15 августа начать продажу на биржах последних оставшихся в собственности государства блокирующих пакетов акций энергокомпаний в размере 25%, в частности, "Донбассэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".