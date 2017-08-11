BHP намерен стать ведущим мировым поставщиком ключевого компонента литий-ионных батарей

BHP, крупнейший горнодобывающий концерн мира, намерен стать ведущим поставщиком сульфата никеля, ключевого компонента литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях.

BHP направит $43 млн на строительство предприятия, которое будет производить 100 тыс. тонн сульфата никеля в год.

Как ожидается, предприятие начнет работу в апреле 2019 года.

"Это огромное изменение. Мы уверены, что в среднесрочной перспективе спрос на сульфат никеля резко вырастет на фоне этой новой энергетической революции", - заявил в интервью газете Financial Times президент BHP Nickel West Эдуард Хагель.

BHP делает ставку на увеличение спроса на аккумуляторы с высоким содержанием никеля, уже используемые Tesla и Panasonic.

В компании отмечают, что производимый ею высокосортный никель хорошо подходит для использования в литий-ионных батареях. В связи с этим BHP намерена переориентироваться на продажу металла для этого рынка, предлагающего более высокую маржу, чем продажи никеля для производства нержавеющей стали.

В настоящее время на долю рынка аккумуляторов приходится лишь 10% поставляемого компанией никеля, и BHP планирует довести этот показатель до 90% в течение пяти лет.

Согласно оценкам UBS, глобальные продажи электромобилей увеличатся в 20 раз к 2025 году - до 15 млн машин. Это будет поддерживать высокий спрос на сырье для производства аккумуляторов, в том числе никель, литий, кобальт и графит.