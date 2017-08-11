Экономика

10:17 11.08.2017

ФГИ перенес продажу блокпакетов "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

Фонд государственного имущества перенес продажу блокпакетов ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" с 17 на 31 августа из-за просрочки лицензии "Киевской международной фондовой биржи", на площадке которой и планировалось провести торги, сообщила пресс-служба ведомства.

Торги 31 августа состоятся на площадке "ПФТС".

Как сообщалось, ДТЭК пока не определился по вопросу участия в торгах ФГИ по продаже акций энергокомпаний.

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ФГИ перенес продажу блокпакетов "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

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Интерфакс-Украина
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