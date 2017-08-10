Минрегион намерен создать 5 директоратов для набора специалистов по реформам – Зубко

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено в 2017 году создать в своей структуре 5 директоратов для набора специалистов по вопросам реформ, кадровые конкурсы будут объявлены в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Минрегион первым начал создание директоратов в рамках пилотного проекта по реформе госслужбы. Уже в сентябре объявим кадровые конкурсы в новые подразделения - директораты", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

По его словам, в министерстве осуществили функциональный аудит, оценив эффективность действующих структурных подразделений, определили пути их реорганизации, проекты штатных расписаний и новых функциональных обязанностей сотрудников.

Г.Зубко отметил, что в этом году будет создано 5 первых директоратов: по региональному развитию; внедрению политики регионального развития; местного самоуправления; энергоэффективности; а также стратегического планирования и европейской интеграции.

"Создание директоратов - второй важный шаг по реформированию министерства. Ранее в Минрегионе мы уже перешли к проектному менеджменту и стратегическому планированию, определили ключевых сотрудников, которые непосредственно внедряют наши реформы - децентрализации, энергоэффективности и дерегуляции в строительстве, ввели систему оценки по ключевым показателям эффективности. Директораты станут двигателем административной реформы в ведомстве, где будут работать реформаторские кадры", - отметил Г.Зубко.