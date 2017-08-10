ФРБ Нью-Йорка позитивно оценивает перспективы экономики США, рынка труда и инфляции

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка позитивно оценивает перспективы американской экономики, рынка труда и инфляции, заявил председатель ФРБ Уильям Дадли в ходе брифинга в Нью-Йорке в четверг.

"Наш прогноз предусматривает сохранение тенденции к умеренному росту экономики при некотором дальнейшем усилении рынка труда и движении инфляции к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе", - сказал У.Дадли.

"Улучшение условий на рынке труда, возможно, является наилучшим способом улучшить благосостояние большинства американцев, особенно тех, кто испытывает проблемы и наиболее уязвим в условиях спада экономической активности", - отметил он.

По словам У.Дадли, "сравнительно сдержанные" темпы роста зарплат в США относительно темпов снижения безработицы, которая в июле опустилась до минимальных за 16 лет 4,3%, возможно, "частично отражают тот факт, что увеличение производительности труда является слабым по историческим стандартам".

Правительству США, которое пытается ослабить проблему неравенства, стоит подумать о том, как улучшить производительность, поскольку это помогло бы повысить уровень доходов американских домовладельцев, цитирует У.Дадли MarketWatch.

Федрезерв, как ожидается, объявит по итогам заседания в следующем месяце о начале сокращения объема активов на балансе, составляющего в настоящее время $4,5 трлн.

Американский Центробанк поднял ключевую процентную ставку четыре раза с декабря 2015 года.

У.Дадли является вице-председателем Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), очередное заседание которого пройдет 19-20 сентября.