"Укргидроэнерго" изучает возможность медстрахования своих сотрудников в Институте сердца

ПАО "Укргидроэнерго" изучает возможность заключения договоров медицинского страхования своих сотрудников в госучреждении "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины".

"Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и директор Института сердца Борис Тодуров обсудили возможность заключения договора медицинского страхования между компанией и Институтом сердца", - сообщает пресс-служба компании.

Обсуждение проекта медицинского страхования состоялось в рамках встречи работников "Укргидроэнерго" с Б.Тодуровым в среду.

По информации пресс-службы компании, в ходе встречи Б.Тодуров рассказал о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и методах их лечения, а также об операциях по имплантации механического сердца.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

Киев. 10 августа ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Укргидроэнерго" изучает возможность заключения договоров медицинского страхования своих сотрудников в госучреждении "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины".

"Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и директор Института сердца Борис Тодуров обсудили возможность заключения договора медицинского страхования между компанией и Институтом сердца", - сообщает пресс-служба компании.

Обсуждение проекта медицинского страхования состоялось в рамках встречи работников "Укргидроэнерго" с Б.Тодуровым в среду.

По информации пресс-службы компании, в ходе встречи Б.Тодуров рассказал о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и методах их лечения, а также об операциях по имплантации механического сердца.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

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