Экономика

17:03 10.08.2017

Vision Fund вложил $2,5 млрд в индийскую компанию электронной коммерции Flipkart

Фонд инвестиций в новые технологии Vision Fund, созданный японской SoftBank, инвестировал $2,5 млрд в индийскую Flipkart, работающую в сфере электронной коммерции.

Ранее в этом году Flipkart привлекла финансирование в размере $1,4 млрд от группы инвесторов, в которую вошли Microsoft Corp., eBay Inc. и Tencent Holdings Inc.

Таким образом, с учетом инвестиций SoftBank, объем средств, которыми может располагать Flipkart, составит порядка $4 млрд, пишет газета Financial Times. Это хороший резерв для компании, пытающейся удержать свое преимущество на индийском рынке по сравнению с Amazon India, которая ранее получила финансирование в размере $5 млрд от американской материнской компании.

"Индия является рынком огромных возможностей", - заявил глава SoftBank Масаёси Сон, назвав Flipkart "пионером индийской электронной коммерции".

Ранее SoftBank инвестировала в конкурента Flipkart - индийскую Snapdeal, которая в настоящее время испытывает серьезные проблемы. В течение нескольких месяцев SoftBank пыталась организовать слияние Snapdeal и Flipkart, однако на прошлой неделе выяснилось, что переговоры между двумя компаниями провалились.

Flipkart была основана в 2007 году двумя бывшими сотрудниками Amazon.

Помимо SoftBank, инвесторами Vision Fund, который уже привлек средства в размере $93 млрд, являются госинвестфонды Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также Apple Inc., Qualcomm Inc. и другие компании.

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