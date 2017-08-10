Altice готовит поглощение Charter Communications

Франко-голландская телекоммуникационная группа Altice NV готовит предложение о поглощении одного из крупнейших кабельных операторов США - Charter Communications, аудитория которого превышает 26 млн человек, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, сделка может быть оценена в $185 млрд и, таким образом, войти в число самых масштабных в истории. Одной из проблем может стать привлечение долгового финансирования.

Ранее интерес к Charter Communications также проявляла японская SoftBank (через подразделение Sprint, работающее преимущественно в США).

За последние несколько лет Altice, за которой стоит французский миллиардер Патрик Драи, совершила ряд крупных приобретений. В том числе в прошлом году она приобрела телекоммуникационную компанию SFR у Vivendi за 17 млрд евро, после чего SFR была объединена с французским кабельным оператором Numericable.

В июне состоялось IPO Altice USA Inc. - американского подразделения группы, и П.Драи намеревался упрочить позиции компании в США.