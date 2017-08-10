Экономика

15:53 10.08.2017

Полномочия региональных властей в Украине недофинансированы на 70 млрд грн - Левочкин

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявляет, что полномочия, переданные от центральной власти местным, недофинансированы на 70 млрд грн.

"Цель децентрализации – улучшение жизни людей во всех регионах. Если исходить из данных по выполнению местных бюджетов за первое полугодие 2017 года, достижение этой цели только отдалилось. Города районного значения, села и поселки, лишившись 25% подоходного налога, стали беднее", – цитирует С.Левочкина его персональный сайт в четверг.

По его словам, 85% депозитов местных бюджетов сосредоточено на счетах всего 20 городов, то есть 6% территориальных громад, на остальные 94% громад приходится всего 15% задепонированных средств местных бюджетов.

С.Левочкин отметил, что в целом доходы местных бюджетов возросли, но 51% роста – это увеличение поступлений от подоходного налога, 11% – от единого налога от малого бизнеса, то есть появившиеся в результате реформы новые источники доходов существенно регионам не помогли.

"По оценкам экспертов "Оппозиционного блока", объем непрофинансированных полномочий региональных властей составляет 70 млрд грн. В этом причина того, что закрываются больницы, сокращается количество учебных заведений, не финансируются льготы различным категориям граждан", – сообщил политик.

По словам С.Лёвочкина, "Оппозиционный блок" считает необходимым возврат к проекту конституционных изменений, который нужно переработать так, чтобы у регионов были "не только обязанности, но и реальные права".

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