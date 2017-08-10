Экономика

15:26 10.08.2017

Доллар растет к евро, иена поднимается на спросе на защитные активы

Доллар и иена продолжают подъем за счет спроса на надежные активы, вызванного эскалацией напряженности вокруг Северной Кореи.

Евро к 15:05 МСК стоил $1,1728 по сравнению с $1,1759 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 109,81 иены против 110,07 иены по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевел до 128,79 иены со 129,43 накануне.

Курс доллара к 10 основным мировым валютам растет пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с марта.

Как сообщалось, военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

"Мы твердо уверены в том, что рынки не выйдут из глухой обороны до тех пор, пока ситуация с Северной Кореей не прояснится, - отмечают аналитики Saxo Bank. - Между тем данные по инфляции в США могут поддержать доллар, если окажутся лучше ожиданий, а выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в этом месяце определит судьбу евро".

Июльские данные об инфляции в США будут обнародованы в пятницу. Ожидается, что рост потребительских цен ускорился с июньских 1,6% в годовом выражении до 1,8%. Между тем инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители, вероятно, осталась на уровне 1,7%.

Кроме того, инвесторы будут искать новые сигналы о денежно-кредитной политике и экономической ситуации в США в выступлении главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, который проведет брифинг в 17:00 МСК в четверг.

Тем временем новозеландский доллар упал на 1% к доллару и на 0,7% к евро после того, как глава ЦБ Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что центробанк хотел бы добиться ослабления нацвалюты и всегда готов использовать для этого интервенции на валютном рынке.

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