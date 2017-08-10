Экономика

15:12 10.08.2017

Австрийская OMV перевела 200 млн евро на Северный поток-2

Австрийский нефтегазовый концерн OMV перевел на проект Северный поток-2 200 миллионов евро, сказал в четверг глава компании, пожаловавшись, что новые санкции США не облегчают процесс финансирования этого проекта расширения поставок российского газа в Европу, передает "Энергореформа" со ссылкой на "Рейтер".

По мнению главы OMV Райнера Зееле, пока рано говорить о том, как именно новые санкции США скажутся на России. Он добавил, что надеется на реализацию финансирования проекта Северный поток-2 по плану.

Монопольный экспортёр российского газа Газпром вместе с несколькими европейскими партнёрами, включая OMV, договорились о финансировании проекта Северный поток-2 в мае, общие затраты на проект оценивались примерно в 9,5 миллиарда евро. Вклад каждой из пяти европейских компаний - партнёров Газпрома - составляет 950 миллионов евро.

В середине июня Газпром сообщал, что успел получить от партнёров более 1 миллиарда евро на проект.

Новый пакет санкций США против России, принятый на прошлой неделе, включает возможность ввести их в отношении российских трубопроводов: от ограничений на финансирование до запрета на поставки оборудования и валютных операций.

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