Экономика

14:52 10.08.2017

Кабмин упростил возврат платы за участие в тендере через PrоZorro

Кабинет министров упростил возврат платы за участие в тендере через систему публичных электронных торгов PrоZorro, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Такое решение правительство приняло на заседании 9 августа. Постановление увеличивает количество случаев возврата платы участнику тендера, отмечает МЭРТ.

Согласно сообщению, до этого участникам тендера возвращали плату за участие в процедуре закупки только в случае отмены торгов до момента раскрытия тендерных предложений.

"Однако, как показывает практика, бывают случаи, когда заказчики отменяют процедуры закупок по независимым от участников причинам и после раскрытия предложений. Тогда участники, подготовившие свои предложения качественно, теряют средства, уплаченные за участие в закупке", – говорится в сообщении ведомства.

Также постановление правительства увеличило количество случаев, когда администратор возвращает выплату оператору авторизированной площадки, и вносит уточнения в законодательство в отношении налога на добавленную стоимость. Он учитывается в оплате участника и оператора авторизированной площадки.

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