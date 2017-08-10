Экономика

14:42 10.08.2017

"Укроборонпром" переводит систему управления своими предприятиями на Enterprise Resourse Planning

Госконцерн "Укроборонпром" внедряет на своих предприятиях автоматизированную систему управления и переводит их на систему Enterprise Resourse Planning, информирует пресс-служба госконцерна.

Реализацию проекта обеспечивает украинская IТ-Enterprise, один из разработчиков системы ProZorro, а также разработчик внедренной в "Укроборонпроме" в 2014 году, первой площадки электронных закупок в госсекторе - платформы электронных торгов Smart Tender.

По словам партнера по развитию бизнеса IТ-Enterprise Алексея Щербатенко, внедряемая сегодня компанией на предприятиях "Укроборонпрома" Enterprise Resourse Planning, позволяет менеджменту в режиме онлайн контролировать и оценивать реальную эффективность всех производственных процессов на каждом оборонном заводе. Система содержит детальную информацию обо всех необходимых ресурсах и циклах производства, от складского учета до хода выполнения контрактов, включая их себестоимость, загруженность станков, состояние техники, затраты для выполнения заказа.

По данным разработчика, качественное планирование в единой для всех служб предприятия информационной системе, позволяет снизить себестоимость производства, в зависимости от характера работ, в пределах 25%.

Как сообщил А.Щербатенко, на сегодняшний день новая автоматизированная система управления уже внедрена на ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект". В настоящее время идет ее установка на предприятиях бронетанкового кластера госконцерна: ГП "Киевский бронетанковый завод", ХКБМ им Морозова, а также на ГП "Красиловский агрегатный завод".

"Чем больше прозрачности в работе, тем эффективнее работает предприятие, тем легче находить заказчиков, инвесторов", - отметил он, добавив : "Предприятия, которые сейчас переходят на "цифру", уже гораздо ближе к современным технологиям, и они будут двигаться в тренде".

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей

Заявленная в 2016 году "Укроборонпромом" реформа ОПК включает, в том числе, корпоратизацию и аудит предприятий отрасли, запуск платформы развития оборонных инноваций, внедрение в ОПК модели государственно-частного партнерства, создание СП с зарубежными партнерами, финансовое оздоровление отрасли.

В феврале 2017 года МЭРТ озвучил планы реструктуризации 67 предприятий госконцерна, часть из них должна быть корпоратизирована уже в этом году.

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