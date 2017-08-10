Экономика

13:59 10.08.2017

Производство коньяка в Армении в I полугодии увеличилось на 61%

Производство коньяка в Армении в январе-июне 2017 года увеличилось на 60,9% по сравнению с первым полугодием 2016 года - до 13 млн 966,5 тыс. литров, говорится в сообщении Национальной статистической службы.

Выпуск вина вырос на 29,8% - до 3 млн 860,6 тыс. литров, шампанского - на 26,2%, до 232,1 тыс. литров.

Производство водки сократилось на 35,1% - до 2 млн 492,2 тыс. литров, пива - увеличилось на 8,7%, до 9 млн 322,9 тыс. литров.

Кроме того, в республике изготовлено 808,6 тыс. литров виски (спад на 2,9%), выпуск которого ведется с января 2015 года.

Как сообщалось ранее, единственным производителем виски в стране является ООО "Алекс григ", которое экспортирует напиток в основном в Ирак.

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