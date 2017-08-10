Аэропорт "Киев" в июле-2017 увеличил пассажиропоток к июлю-2016 на 53,4%

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в июле 2017 обслужил около 220,2 тыс. пассажиров, что на 53,4% больше, чем в июле 2016 года.

Как сообщила пресс-служба аэропорта в четверг, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, выросло на 56,5% - до 211,4 тыс., на внутренних рейсах – на 4%, до 8,86 тыс.

Количество рейсов за отчетный месяц составило 2481 на прилет/вылет, что на 22,2% больше июля-2016, из них международных рейсов – 2076 тыс. (+27,3%), внутренних – 405 (1,5%).

"Рост показателей происходит за счет захода новых авиакомпаний, открытия новых направлений и увеличения частоты рейсов", – поясняет аэропорт.

Он уточняет, что за семь месяцев текущего года было обслужено 909,6 тыс. пассажиров, что на 64% больше, чем семь месяцев 2016 года: на международных рейсах – 865 тыс., на внутренних рейсах - 44,6 тыс.

Количество рейсов за январь-июль-2017 выросло на 29% – до 12,2 тыс., из них международных рейсов – 9920, внутренних – 2280.

Наиболее популярные международные направления в январе-июле 2017 года - Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Анкара (Турция), Шарм-эш-Шейх (Египет), Дортмунд (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Аэропорт "Киев" рассчитывает на дальнейшее улучшение показателей, так как WizzAir Hungary в конце августа открывает направления в Люблин, Познань (оба – Польша), Копенгаген (Дания), Франкфурт-Хан и Нюрнберг (оба - Германия).

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.