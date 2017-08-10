Петренко не поддерживает инициативу о регистрации абонентов мобильной связи

Инициатива о регистрации абонентов мобильных операторов не может быть реализована без широкого диалога и разъяснения ее необходимости со стороны регулятора, считает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"На этом этапе я отношусь негативно (к инициативе регистрации абонентов мобильной связи – ИФ)… Любую предлагаемую инициативу, которая охватывает большое количество граждан, нужно разъяснить. Пояснить, зачем это нужно, какие цели ставит государство либо тот или иной государственный орган, и какой будет результат для национальной безопасности или для общественной безопасности в стране", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо.TV".

По мнению министра, соответствующий законопроект не соберет необходимое количество голосов в Верховной Раде Украины.

П.Петренко добавил, что нужно провести широкий общественный диалог, объяснить необходимость реализации такой идеи.

"Если эти аргументы будут достойны внимания…тогда можно продолжать диалог и говорить об изменениях в законодательство. Если таких аргументов нет, то зачем сейчас будоражить общество", - сказал П.Петренко.

Как сообщалось 9 августа, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предложила обязать абонентов мобильных операторов предоставить свои личные данные.

"Мы считаем ситуацию, когда 80-90% пользователей услугами мобильной связи являются анонимными, неприемлемой. В первую очередь, анонимный пользователь ограничен в услугах, которые он получает. Не может пользоваться Mobile ID большим количеством электронных сервисов, которые государство внедряет сейчас", – заявил глава НКРСИ Александр Животовский.

Глава НКРСИ отметил, что комиссия также внесла изменения в законопроект, который разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации, в части упрощения процедуры регистрации.