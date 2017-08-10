Квартальная прибыль Henkel превысила прогнозы

Скорректированный показатель EBIT германского производителя бытовой химии Henkel во втором квартале 2017 года вырос сильнее ожиданий рынка, однако рост выручки разочаровал инвесторов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее скорректированная EBIT в апреле-июне увеличилась на 11%, до 909 млн евро.

Выручка повысилась на 10%, до 5,1 млрд евро.

Аналитики в среднем ожидали первого показателя на уровне 907 млн евро, второго - на уровне 5,22 млрд евро.

Продажи в органическом выражении в Западной Европе сократились на 1,2%, поскольку рост выручки в Германии не смог компенсировать падение показателя в других странах, включая Францию.

В развивающихся странах продажи выросли на 4,7%, в развитых странах - на 0,5%.

Подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) увеличило выручку на 2,3%, подразделение Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) - на 2,1%, тогда как в подразделении Beauty Care (косметика) показатель не изменился по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Компания подтвердила свой прогноз на текущий год. Ожидается, что ее прибыль в расчете на акцию повысится на 7-9%, а рентабельность по EBIT превысит 17%.

Акции Henkel дешевеют на 4,2% в ходе торгов в четверг, капитализация компании составляет почти 49 млрд евро.