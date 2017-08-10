Спецкомбинаты ГК "Радон" получили партию оборудования для аварийных бригад за средства ЕК

Спецкомбинаты госкорпорации "Радон", осуществляющие временное хранение радиоактивных отходов неядерного цикла, получили партию специального оборудования для аварийных бригад, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Закупка оборудования финансируется Европейской Комиссией в рамках проекта "Оборудование для аварийного реагирования на спецкомбинатах "Радон" и для реабилитации площадок хранилищ радиоактивных отходов. Часть ІІ".

"Внедрение оборудования повысит безопасность обращения с твердыми радиоактивными отходами, образованными вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и пребывающими за пределами зоны отчуждения, поспособствует созданию интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга окружающей среды на предприятиях "Радон" и усовершенствованию системы аварийного реагирования", - отмечается в сообщении.

Госкорпорация "Украинское объединение "Радон" - головная организация, занимающаяся сбором, транспортировкой, кондиционированием и временным хранением радиоактивных отходов неядерного цикла (отходы, образующиеся в медицинской, производственной отраслях).

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