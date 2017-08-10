Экономика

13:30 10.08.2017

МЭРТ призывает бизнес обсудить законопроекты, направленные на защиту отечественного производителя

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) разработало пакет из пяти законопроектов для защиты украинского производителя в условиях возрастающего импорта и призывает бизнес принять участие в обсуждении их, сообщается на сайте ведомства.

"В условиях снижения Украиной торговых барьеров, недобросовестная практика некоторых стран – торговых партнеров Украины и их производителей-экспортеров может навредить сферам отечественной промышленности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту о правках в закон о защите отечественного товаропроизводителя от демпингового импорта.

Пакет законопроектов предусматривает реформирование системы торговой защиты, отмечает министерство. Предлагаемые законопроекты предусматривают изменения в механизмы защиты национального производителя от демпингового, субсидированного и возрастающего импорта с других стран, таможенных союзов и экономических групп.

"Принятие этих изменений в законодательство поспособствует повышению эффективности защиты отечественных производителей от недобросовестного и увеличивающегося импорта со стороны иностранных производителей и экспортеров", – цитирует пресс-служба министерства заместителя министра экономического развития и торговли – торгового представителя Наталью Микольскую.

В частности, предусмотрена возможность внесения поставщиком соответствующей суммы на депозит в случае предварительных антидемпиновых, антисубсидиционных или специальных расследований фактов уклонения от уплаты пошлины, отмечается в размещенной на сайте пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Таможенный кодекс.

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