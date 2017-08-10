Посольство Украины в Казахстане выясняет, был ли украинским гражданином погибший при крушении учебного самолета под Алматы пилот-инструктор

Посольство Украины в Казахстане проверяет информацию о возможном наличии у одного из погибших при крушении учебного самолета неподалеку от Алматы украинского гражданства.

"Посольство сейчас проверяет информацию относительно наличия у одного из погибших украинского гражданства", - сказали агентству в пресс-службе в четверг днем.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в 09.53 четверга по местному времени при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 км от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область, 43 км от Алматы) произошла катастрофа воздушного судна Tecnam P-2002JF (регистрационный номер UP-LA321).

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов указанного министерства Жанибек Тайжанов уточнил, что после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на его борту находились пилот-инструктор и курсант – оба погибли. В министерстве создают комиссию для расследования обстоятельств авиационного происшествия.

При этом ряд казахстанских СМИ сообщает, что в результате авиакатастрофы погибли пилот-инструктор С.Курченко, 1977 г. р., который, по предварительной информации, является гражданином Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 г. р.