Экономика

12:19 10.08.2017

Lego уволит CEO, проработавшего меньше года

Датский производитель игрушек Lego Group сообщил об отставке CEO компании Бали Падды, который получил эту должность в январе этого года.

Как говорится в пресс-релизе компании, британец Б.Падда покинет пост 1 октября, после чего сохранит за собой консультирующую должность в Lego. Его место займет Нильс Кристиансен, ранее возглавлявший промышленную группу Danfoss.

По словам исполнительного председателя совета директоров датской компании Йоргена Вига Кнудсторпа, отставка Б.Падды не связана с недовольством его деятельностью, а стала следствием того, что руководство Lego ищет руководителя помоложе. Б.Падде 61 год, тогда как Н.Кристиансену - 51 год.

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