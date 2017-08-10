Экономика

12:02 10.08.2017

Правительственный комитет одобрил "Энергостратегию Украины до 2035 года"

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики одобрил "Энергетическую стратегию Украины до 2035 года", сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Этот документ является стратегическим. Он определяет цели нашего государства в энергетическом секторе до 2035 года и глобальные шаги по их достижению", - отметил он на своей Facebook-странице.

В дальнейшем "Энергостратегия Украины до 2035 года" будет вынесена на рассмотрение правительства.

Как сообщалось, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в начале июня обнародовало проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок центральной Европы.

В проекте Энергостратегии также отмечается, что Украина ставит перед собой цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. Этой цели планируется достигнуть путем переговорного процесса в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ. В то же время авторы документа сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года.

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