Европейские фондовые индексы снижаются в четверг

Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают снижение в четверг из-за сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 11:23 кв на 0,37% - до 378,46 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,68%, французский CAC - на 0,28%, германский DAX - на 0,31%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,37%.

Как сообщалось, военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Кроме того, в четверг стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в июне вырос на 0,5% при ожидавшемся подъеме на 0,1%. Производство в перерабатывающей промышленности не изменилось по сравнению с маем, как и ожидалось.

Также инвесторы оценивают отчетность крупных компаний.

Акции горнодобывающего концерна Glencore Plc упали в цене на 1,4%. Компания отчиталась о прибыли в размере $2,5 млрд в первом полугодии по сравнению с убытком в $369 млн за тот же период прошлого года и увеличила выручку на 44%, до $100 млрд, однако показатели оказались ниже ожиданий рынка.

Котировки акций германской сталелитейной компании Thyssenkrupp повысились на 2,7%.

Компания сократила чистую прибыль в прошлом финквартале на 10 млн евро, до 120 млн евро, из-за продажи бразильского подразделения. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 193 млн евро. Тем не менее, выручка Thyssenkrupp увеличилась до 10,93 млрд евро с 9,87 млрд евро, хотя эксперты в среднем прогнозировали более умеренный рост показателя, до 10,69 млрд евро.

Рыночная стоимость бельгийского банка KBC Group уменьшилась на 1,8%, хотя финкомпания увеличила чистую прибыль во втором квартале на 36%, до 855 млн евро. Банку удалось сократить операционные расходы и увеличить комиссионных доход.

Капитализация британской инжиниринговой компании Amec Foster Wheeler выросла на 2,3%. Компания вернулась на прибыльный уровень в первом полугодии, получив доналоговую прибыль в размере 77 млн фунтов стерлингов ($100 млн) против убытка в 446 млн фунтов за аналогичный период 2017 года.

Бумаги нидерландской фармкомпании Galapagos NV подскочили на 17%. Компания сообщила, что ее новый препарат помогает остановить прогрессирование болезни у больных идиопатическим фиброзом легких.