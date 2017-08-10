Динамика ИПЦ в июле подтверждает риск роста инфляции к концу года сверх целевого диапазона

Национальный банк Украины подтвердил опасения относительно роста инфляции к концу 2017 года сверх целевого диапазона после обнародования Государственной службой статистики инфляционных данных за июль.

"Динамика общего индекса потребительских цен (ИПЦ) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года, чем предполагает июльский прогноз, несмотря на то, что фундаментальное инфляционное давление будет оставаться умеренным", - сообщается на веб-сайте центробанка.

При этом НБУ напоминает, что целевым ориентиром по инфляции на текущий год является 8% +/- 2 процентных пункта.

Как сообщалось, инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне, 1,3% в мае и 0,9% в апреле. С начала текущего года инфляция составила 8,2%.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам июля ускорился до 15,9% с 15,6% в июне, 13,5% по итогам мая и 12,2% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июле по отношению к июню составила 0,1% и 7,3% в годовом измерении.