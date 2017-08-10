Экономика

11:19 10.08.2017

Всемирный банк готов использовать ProZorro для закупок товаров и услуг в Украине

Всемирный банк (ВБ) подтвердил готовность использовать систему публичных электронных закупок ProZorro для закупок в Украине товаров, услуг и работ, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

“Завершилось оценивание системы публичных электронных закупок ProZorro со стороны Всемирного банка: банк подтвердил готовность использовать систему для своих закупок в Украине по двум процедурам”, - написал первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщает МЭРТ, ВБ проводил оценку системы, чтобы убедиться в соответствии ProZorro требованиям Многостороннего банка развития (MDB - Multilateral Development Bank). По результатам оценки ВБ пришел к позитивному решению по использованию ProZorro.

По словам первого замминистра, Всемирный банк также определил перечень изменений, необходимых для других типов закупок.

"Прежде всего, речь идет о возможности мультивалютных аукционов”, - уточнил М.Нефедов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГПУ открыла уголовное производство против должностных лиц "Нафтогаза"

Правительственный комитет одобрил "Энергостратегию Украины до 2035 года"

Денежная масса в Украине в июле возросла на 1%

Курс гривни на межбанке в среду вновь переписал годовой минимум

НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект закона "О валюте"

ПОСЛЕДНЕЕ

Морской порт "Черноморск" в январе-июле увеличил перевалку грузов на 7%

Lego уволит CEO, проработавшего меньше года

Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности "Газпрома"

Европейские фондовые индексы снижаются в четверг

Динамика ИПЦ в июле подтверждает риск роста инфляции к концу года сверх целевого диапазона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
3D-принтеры купить
РЕКЛАМА