Всемирный банк готов использовать ProZorro для закупок товаров и услуг в Украине

Всемирный банк (ВБ) подтвердил готовность использовать систему публичных электронных закупок ProZorro для закупок в Украине товаров, услуг и работ, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

“Завершилось оценивание системы публичных электронных закупок ProZorro со стороны Всемирного банка: банк подтвердил готовность использовать систему для своих закупок в Украине по двум процедурам”, - написал первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщает МЭРТ, ВБ проводил оценку системы, чтобы убедиться в соответствии ProZorro требованиям Многостороннего банка развития (MDB - Multilateral Development Bank). По результатам оценки ВБ пришел к позитивному решению по использованию ProZorro.

По словам первого замминистра, Всемирный банк также определил перечень изменений, необходимых для других типов закупок.

"Прежде всего, речь идет о возможности мультивалютных аукционов”, - уточнил М.Нефедов.