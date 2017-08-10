Экономика

11:15 10.08.2017

Toshiba зафиксировала убыток в $8,8 млрд в прошлом фингоду

Убыток японского концерна Toshiba Corp. в финансовом году, завершившемся 31 марта, составил 965,7 млрд иен ($8,8 млрд), говорится в проверенной аудиторами отчетности компании.

Публикация отчетности неоднократно переносилась из-за того, что аудиторы не успевали проверить финансовые показатели. По предварительной оценке самой компании, ее убыток составлял около 950 млрд иен.

Аналитики в среднем ожидали, что убыток Toshiba в минувшем фингоду достиг 977,4 млрд иен.

Столь существенный убыток связан с банкротством американской "атомной" дочки Toshiba Westinghouse Electric Co.

Вместе с тем в текущем фингоду Toshiba ожидает чистую прибыль на уровне 230 млрд иен и операционную прибыль в размере 430 млрд иен.

Для того чтобы сохранить компанию на плаву, Toshiba планирует продать свой самый успешный бизнес - подразделение по производству микросхем памяти. На него претендуют целый ряд игроков отрасли, и от его продажи компания может выручить порядка 2,1 трлн иен.

Кроме того, японский концерн намерен привлечь 161,7 млрд иен в результате IPO производителя интеллектуальных счетчиков Landis+Gyr. Toshiba владеет 60% компании.

Акции Toshiba в ходе торгов в четверг подорожали на 0,7%. С начала года капитализация компании повысилась на 4,6%, до 1,19 трлн иен.

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