Региональные власти ФРГ продали аэропорт Франкфурт-Хан китайскому конгломерату HNA

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц продали принадлежавшие им 82,5% терпящего убытки аэропорта Франкфурт-Хан дочерней компании китайского концерна HNA - HNA Airport Group, которая управляет 16 аэропортами на территории КНР.

Как сообщает Deutsche Welle, сумма сделки составила 15,1 млн евро, эту сумму китайская сторона внесла еще до окончательного завершения покупки. Китайцы намерены вернуть аэропорт к прибыльности и планируют провести реструктуризацию. Пока неясно, будут ли сохранены все рабочие места.

Одним из условий сделки было согласие Еврокомиссии. В начале августа 2017 года Брюссель разрешил Рейнланд-Пфальцу предоставить китайскому концерну субсидии в размере не более 25,3 млн евро до 2024 года. Власти в Майнце пообещали HNA помощь в размере до 22,6 млн евро, чтобы сохранить рабочие места в аэропорту.

Оставшаяся доля аэропорта (17,5%) принадлежит соседней федеральной земле - Гессену, власти которого пока не смогли ее продать.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Ближайший крупный город - Кобленц. Аэропорт был оборудован на базе бывшего американского военного аэродрома.

Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году, а с 1999 года из него стали выполняться полеты ирландского лоукостера Ryanair. В последующие годы эта авиакомпания превратила Франкфурт-Хан в свой опорный аэропорт в Германии. Кроме того, руководство аэропорта активно развивала сотрудничество с грузовыми авиаперевозчиками.

С 2007 года в аэропорту начали падать показатели пассажирооборота и выручки от перевозки грузов. В итоге было решено провести тендер и найти перспективного покупателя. Пассажирооборот в 2016 году составил 2,6 млн человек, грузооборот - 72,6 тыс. тонн.

HNA - это конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность и в ЕС, и в США. Например, осенью прошлого года китайская группа приобрела 25% гостиничной сети Hilton, а весной этого стала крупнейшим акционером Deutsche Bank.

За последние три года группа потратила более $40 млрд на сделки M&A за пределами Китая, что сделало ее одним из крупнейших международных инвесторов КНР. В этом году HNA продолжает активно инвестировать за рубежом, несмотря на жесткие ограничения движения капитала, введенные Пекином.

Основатель HNA Group и Hainan Airlines - 63-летний китайский бизнесмен Чэнь Фэн.