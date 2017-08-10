Киев втрое сократил очередь в детские сады в сравнении с 2014 годом

Киев осуществил значительный прорыв в преодолении очереди в коммунальных детских дошкольных учреждениях, свидетельством чего является снижение очереди с 15тыс. детей в 2014 году до нынешних 5тыс., сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.

"Получив в наследство в 2014 году огромную проблему с нехваткой мест в коммунальных детских садах мы разработали многовекторный план по ликвидации очереди. С тех пор в сотрудничестве с инвесторами из года в год увеличиваем количество мест в дошкольных учебных заведениях минимум на 3000", - цитирует А.Старостенко пресс-служба КГГА в четверг утром.

По ее словам, в рамках действий, направленных на уменьшение очереди в детсады, власти города строили новые учреждения, восстанавливали заброшенные здания ДОУ, открывали дополнительные группы в уже работающих и в результате серьезно продвинулись в решении данного вопроса.

"К тому же, модернизация электронной системы записи детей в садики позволила получить уточненные данные по актуальной потребности в дополнительных местах для дошкольников. В результате всех этих мероприятий, сегодня очередь в киевские сады сократилась с 15 до 5тыс. детей!", - резюмировала А.Старостенко.

Она добавила, что в этом году город рассчитывает побить свой рекорд и создать почти 4тыс. мест, в том числе открыв 10 дошкольных учебных заведений. Поэтому ближе к концу года цифра в 5тыс. может сократиться еще достаточно существенно.

"Важно, что рядом с использованием городских средств на создание дополнительных мест в детсадах город активно привлекает внебюджетное финансирование. Уже 2-й год подряд мы сотрудничаем с немецким правительством, чтобы открыть в детсадах, где есть такая возможность, дополнительные группы. В этом году благодаря программе уже удалось восстановить 540 мест в 9 учреждениях, до конца года планируется открыть еще 700. За средства немецкого правительства осуществляются ремонтно-строительные работы, а город со своей стороны обустраивает заведение: закупает мебель, постель, все для пищеблока и прачечной", - отметила А.Старостенко.