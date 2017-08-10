Европейские индексы упали в среду из-за снижения спроса на рискованные активы

Фондовые индексы стран Западной Европы упали в среду из-за резкого снижения спроса на рискованные активы, вызванного обострением ситуации вокруг Северной Кореи.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,74% - до 379,83 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,59%, французский CAC 40 - 1,4%, германский DAX - 1,12%, испанский IBEX 35 - 1,29%, итальянский FTSE MIB - 0,91%.

Ранее телеграфное агентство КНДР ЦТАК сообщило, что рассматривается возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Акции золотодобывающих компаний Randgold Resources и Fresnillo подорожали в ходе торгов соответственно на 2,8% и 4,9% вслед за подъемом цены золота, составляющим порядка 1%.

Падение итальянского индекса несколько сдержали сильные статданные. Как стало известно в среду, объем промпроизводства в Италии в июне вырос на 1,1% по сравнению с маем, когда подъем составил 2,7%. Темпы увеличения промпроизводства в стране в годовом выражении ускорились до 5,3% с 2,7%.

Бумаги химических компаний Brenntag AG и Symrise AG подешевели соответственно на 7,1% и 2% на разочаровывающих квартальных отчетах.

Цена акций британской G4S Plc, поставщика услуг в сфере безопасности, упала на 7,5%, несмотря на сильную отчетность компании за первое полугодие.

Стоимость бумаг Worldpay, оператора крупнейшей британской платежной системы, увеличилась на 1,3%. Worldpay приняла обновленное предложение американской процессинговой компании Vantiv Inc., оценившей ее в 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,1 млрд).

Цена акций Novo Nordisk взлетела на 7,2%. Датская фармацевтическая компания повысила прогноз роста выручки на текущий год до 1-3% с ожидавшихся ранее 0-3%, а также улучшила прогноз для операционной прибыли.