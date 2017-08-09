Экономика

19:23 09.08.2017

Кабмин расширил перечень лицензируемых взрывчатых веществ промназначения

Кабинет министров Украины расширил перечень подлежащих лицензированию взрывчатых веществ промышленного назначения, добавив тротил вторичный утилизированный марки "УД-1" и новое взрывчатое вещество "Украинит-Анфо".

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства от 9 августа 2017 года в перечень взрывчатых материалов промышленного назначения, производство которых подлежит лицензированию, утвержденным постановлением Кабмина № 1137 от 23 декабря 2015 года.

"9 августа 2017 года правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в перечень взрывных материалов промышленного назначения, производство которых подлежит лицензированию", подготовленное во исполнение пункта 12 части первой статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", с целью урегулирования общественных отношений в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, связанных с производством взрывных материалов промышленного назначения, и корректировки их перечня", - сообщается на правительственном сайте.

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