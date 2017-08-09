Курс гривни на межбанке в среду вновь переписал годовой минимум

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,7125 грн/$1 с 25,715 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,705-25,72 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,7245 грн/$1 с 25,7326 грн/$1. Торговый оборот составил $229,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $261,76 млн.