НБУ упростил покупку банками евробондов, выпущенных в рамках соглашения о привлечении у эмитента долга

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил уполномоченным банкам, имеющим генеральную лицензию на осуществление валютных операций в части привлечения и размещения иностранной валюты на международных рынках, покупать еврооблигации, которые были выпущены иностранной структурой с целью финансирования кредита этому банку.

Соответствующее решение зафиксировано постановлением НБУ №77 от 8 августа 2017 года "О внесении изменений в Инструкцию о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу", которое вступает в силу с 10 августа 2017 года.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, такое решение будет способствовать совершенствованию условий для управления ликвидностью банков и их внешними долговыми обязательствами и не окажет негативного влияния на состояние валютного рынка.