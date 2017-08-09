Завод по переработке ТБО построят в Харьковской области по инициативе ОГА

Правительство утвердило представленный Харьковской областной государственной администрацией проект строительства современного комплекса по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Дергачи (Харьковская обл.).

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины опубликовано в среду.

Согласно распоряжению, утвержден проект строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производства электроэнергии.

Общая площадь участка под строительство – 39,6 га. Строительство должно быть завершено в 2019 году.

"Это позволит значительно улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние г.Харькова, Дергачевского, Харьковского и Золочевского районов Харьковской области, а также экологическое состояние территории, прилегающей к существующей зоне утилизации отходов", – говорится в преамбуле к документу.

Проектом предусмотрено строительство современного полигона твердых бытовых отходов, рекультивацию действующего полигона ТБО, монтаж систем сбора полигонного газа и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии и системы передачи произведенной электроэнергии в сеть "Укрэнерго". Кроме этого, будут построены линии сортировки раздельно-собранных отходов и смешанных отходов мощностью 40 и 80 тыс. т в год соответственно.

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная в интервью газете "День" назвала строительство комплекса по переработке ТБО, которому нет аналогов в Украине, одним из своих ключевых приоритетов. "Это будет самый современный завод, который сможет в результате переработки отходов производить электрическую энергию", – отметила Светличная.