НАБУ в суде добилось возвращения 57 млн грн "Энергорынку"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) добилось признания недействительной сделки между ПАО "Азот" и ПАО "Черкассыоблэнерго", по которой интересам государства в лице госпредприятия "Энергорынок" причинен ущерб на сумму более 57 млн грн.

"Высший хозяйственный суд Украины 3 августа удовлетворил соответствующий иск Национального бюро в полном объеме, оставив без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций…", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, обнародованном в среду.

В Бюро напомнили, что соглашение между "Азотом" и "Черкассыоблэнерго" было заключено в апреле 2016 года. Им предусмотрено зачисление встречных однородных требований между указанными субъектами, что противоречило требованиям закона Украины "Об электроэнергетике" и "Правилам пользования электрической энергией". На основании действия указанного соглашения ПАО "Азот" в декабре 2015 – январе 2016 гг. уклонилось от оплаты за потребленное электричество.

По данному факту детективы Бюро летом 2016 года открыли уголовное производство, в рамках которого НАБУ подало иск о признании недействительной соответствующей сделки, которая стала юридическим основанием для совершения преступления.

Высший хозсуд Украины на основании ст. 203, 215, 228 Гражданского кодекса Украины признал сделку недействительной.

"Поэтому во исполнение решения суда "Азот" должен перечислить 57 млн грн на текущий счет со специальным режимом использования "Черкассыоблэнерго". После зачисления к этим средствам будет применен алгоритм оптового рынка электрической энергии Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, государству в лице ФГИ принадлежит 46% акций ПАО "Черкассыоблэнерго", ЧАО "УкрЭСКО" – 25% акций, КУА"Сварог Эссет Менеджмент" К.Григоришина – 24% акций.

ПАО "Азот" (Черкассы), входит в группу Ostchem, принадлежит Дмитрию Фирташу.