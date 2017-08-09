Цены на нефть снижаются на росте запасов бензина в США

Нефть дешевеет в среду на данных министерства энергетики США о неожиданном скачке запасов бензина в стране по итогам минувшей недели.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 кв уменьшилась на 6 центов - до $52,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 10 центов - до $49,07 за баррель.

Как говорится в отчете Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей.

Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 569 тыс. баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 3,42 млн баррелей.

Импорт нефти на прошлой неделе упал на 491 тыс. баррелей в сутки, нефтедобыча в Штатах снизилась на 7 тыс. б/с.

Объем нефтепереработки в США вырос до рекордных за всю историю наблюдения (то есть с 1989 года) 17,57 млн б/с.