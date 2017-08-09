"ArcelorMittal Кривой Рог" и ТИС построили крытый склад для металлопродукции в порту "Южный"

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" и стивидорная компания ООО "Трансинвестсервис" (ТИС, Одесская обл.) открыли в морском торговом порту (МТП) "Южный" (Одесская обл.) крытый перегрузочный комплекс для металлопродукции стоимостью более $4,5 млн.

Как сообщается в пресс-релизе ТИС, комплекс включает в себя склад на 7 тыс. кв. м емкостью более 40 тыс. тонн. Его пропускная способность составит 550 тыс. тонн в год.

Склад был построен ТИС за пять месяцев, он оснащен четырьмя мостовыми кранами.

"Сегодня это самый большой склад такого уровня технологичности в Украине. "Голубая арматура" - особый груз, который не может контактировать с влагой и осадками на протяжении всей цепочки доставки, чтобы не потерять свои технологические качества. Поэтому для перегрузки продукции внутри нового перегрузочного комплекса проложены автомобильные дороги и железнодорожные пути для выгрузки полувагонов. Склад полностью водонепроницаем, погрузка ведется внутри", - поясняется в пресс-релизе.

По словам заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту "ArcelorMittal Кривой Рог" Анастасии Татарульевой, открытие нового комплекса поможет компании не только нарастить объемы экспорта, но и значительно улучшить его качество, поскольку качество логистики чрезвычайно важно. Благодаря совместному с ТИС проекту экспортные логистические мощности предприятия по отгрузке "голубой арматуры" вырастут вдвое - в страны Ближнего Востока, Европы и Персидского залива.

Ранее А.Татарульева сообщала, что рынки Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ используют исключительно арматуру без следов ржавчины - так называемую "голубую арматуру", поставки которой начались в 2013 году. В 2016 году меткомбинат отгружал такой продукции около 60-80 тыс. тонн в месяц.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал 26 млн грн в строительство нового крытого склада в ООО "Стивидорная компания "Никмет-Терминал", крупнейшего грузового терминала в Николаевском морском торговом порту, на территории которого осуществляется полный комплекс портовых услуг по обработке и хранению грузов. Склад в Николаеве емкостью свыше 16 тыс. тонн был открыт в июле 2015 года.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Группа терминалов ТИС расположена на берегу Малого Аджалыкского лимана в 27 км к востоку от Одессы. Свыше 700 судозаходов в год связывают ТИС более чем с 1,5 тыс. портов по всему миру.

Грузооборот группы составляет около 26 млн тонн в год.