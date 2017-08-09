Экономика

17:19 09.08.2017

Крупнейшими арендаторами госсобственности являются телекоммуникационные компании и госбанки

Самыми крупными арендаторами объектов госсобственности в топ-10 по количеству договоров являются телекоммуникационные компании и государственные банки, сообщается в пресс-релизе Центра экономической стратегии в среду.

"Большинство юридических лиц, входящих в топ-10 по количеству договоров, относится к двум секторам: телеком (18,2% договоров) и государственных банков (8%)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные реестра Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

Согласно ему, по состоянию на 1 апреля 2017 года в базе ФГИ содержалось 19 тыс. договоров аренды, из них 24% заключено с государственными учреждениями, 46% - с юридическими лицами, 31% - с физлицами.

При этом общая площадь сданных в аренду объектов госсобственности составляет почти 7 млн кв. м, из них 3,2 млн кв. м площадей (46%) арендуют госучреждения, 3,3 млн кв. м (48%) – юрлица, 0,4 млн кв. м (6%) – физлица.

Средняя площадь аренды площадей госучреждениями – 703 кв. м, физлицами – 70 кв. м, юридическими – 384 кв. м.

Самый крупный объект среди госучреждений арендует Главное управление национальной полиции в Полтавской области – помещение площадью 90 тыс. кв. м, среди юрлиц – помещение площадью 500 тыс. кв. м ОАО "Ровнорыбхоз".

По данным Центра экономической стратегии, государство ежемесячно получает от аренды примерно 107 млн грн дохода, а стоимость аренды 1 кв. м в среднем составляет около 100 грн.

Согласно оценке центра, стоимость государственного имущества по всем договорам составляет более 16,3 млрд грн.

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