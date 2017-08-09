Минфин Украины сохраняет намерения по реструктуризации ОВГЗ в портфеле НБУ

Министерство финансов намерено продолжить переговоры с Национальным банком Украины (НБУ) по поиску взаимовыгодных условий реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности центробанка, сообщается на веб-сайте министерства.

"Минфин продолжит переговоры с НБУ относительно поиска взаимовыгодных условий осуществления правомочия с государственным долгом для снижения долговой нагрузки в среднесрочной перспективе. В случае согласования позиций, проект соответствующего решения будет вынесен на рассмотрение Кабмина", - указано в сообщении.

Министерство также уточнило, что решение правительства в среду об отмене постановления от 24 мая 2017 года обусловлено тем, что сторонам сделки не удалось достичь согласия в срок, предусмотренный указанным постановлением.

Как сообщалось, правительство в конце мая одобрило согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд грн, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд грн в год. В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн.

Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

По состоянию на 13 июля Министерство финансов и НБУ еще не достигли окончательной договоренности о репрофайлинге ценных бумаг.

"НБУ передал Министерству финансов приемлемую с точки зрения центробанка схему проведения репрофайлинга и все сопутствующие расчеты. Министерство финансов пока оценивает актуальность проведения операции. Дальнейшее решение этого вопроса зависит от решения Минфина", - объяснили тогда в пресс-службе НБУ.

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 9 августа отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ.