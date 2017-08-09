Экономика

15:47 09.08.2017

Южноафриканские компании ищут в Украине поставщиков льна и молочных продуктов

Компания Growth Leap (Pty) Ltd. (ЮАР) ищет в Украине поставщиков семян льна, сообщается в экспортном предложении компании на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Согласно сообщению, указанная компания уже имела опыт работы с украинскими производителями данной продукции. Ее руководство, в случае необходимости, готово посетить Украину для заключения долгосрочных контрактов.

Кроме того, южноафриканская компания Humeat Import and Export (Pty) Ltd. также находится в поиске украинских поставщиков пищевой продукции, в частности пастеризованного и порошкового молока, сыра, растительного масла.

МЭРТ также сообщает, что компания COOP Trading А/S (Дания), которая обслуживает такие сетевые магазины Дании и Северной Европы, как Fakta, Inka, Fotex и т. д., изучает возможность поставок украинского сахара для продажи в розничной сети.

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Интерфакс-Украина
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