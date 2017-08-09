Международный арбитраж 19 июля решил обнародовать общие данные по тяжбе "Нафтогаза" с РФ из-за захвата имущества компании в Крыму

Международный арбитраж 19 июля принял первое процессуальное решение в рамках тяжбы НАК "Нафтогаз Украины" с РФ из-за захвата имущества компании в Крыму, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК.

"19 июля 2017 года арбитражный трибунал принял первое процессуальное решение по делу, которым, среди прочего, обязал Постоянную палату Третейского суда довести до всеобщего сведения общие данные о деле. В связи с этим на сайте Постоянной палаты Третейского суда появилась публикация о судебном процессе", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

НАК "Нафтогаз Украины" 11 января заключила договор стоимостью $6,31 млн с Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США), которая будет представлять интересы компании в арбитраже с РФ. Компания имеет положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ. В частности, Covington&Burling представляла интересы нефтяной компании ЮКОС в Стокгольмской Торговой палате против РФ в связи с арестом компании, которую оценили в более $60 млрд на момент национализации. Суд вынес решение в пользу инвесторов ЮКОСа.