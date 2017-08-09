Экономика

14:16 09.08.2017

Кабмин создал координационный центр по внедрению нового рынка электроэнергии

Кабинет министров Украины создал координационный центр по внедрению нового рынка электроэнергии.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

Согласно документу, возглавлять центр будет вице-премьер-министр Украины.

В состав органа войдут первый змаглавы парламентского комитета по ТЭК (по согласию), министр энергетики и его заместитель, глава НКРЭКУ, заместители министров финансов, социальной политики, экономического развития, регионального развития, юстиции, замминстра по вопросам временно оккупированных территорий, замглавы ГФС, замглавы ГРС, замглавы администрации президента, глава Госэнергоэффективности

Также по согласию в орган могут войти госуполномоченный АМКУ, по одному члену НКРЭКУ и НКЦБФР, директор ГП "Энергорынок", директор НЭК "Укрэнерго", глава совета ОРЭ, другие лица.

Как сообщалось, в середине апреля Верховная Рада приняла новый закон "О рынке электроэнергии".

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Интерфакс-Украина
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