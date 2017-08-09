Кабмин утвердил финплан "Укрэнерго" на 2017г с прибылью 2,6 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НЭК "Укрэнерго" на 2017 год с чистой прибылью 2 млрд 554,149 млн грн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

Как отмечено в финансовом плане, чистый доход "Укрэнерго" в 2017 году составит 7 млрд 876,98 млн грн, валовая прибыль – 5 млрд 108,395 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" по итогам 2016 года нарастило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) – до 3 млрд 12,096 млн грн.

Чистый доход "Укрэнерго" в 2016 увеличился на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн) – до 7 млрд 173,623 млн грн, а валовая прибыль возросла на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн) – до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.