Спрос на страхование от кибератак в Азии взлетел на 87%

Спрос на услуги страхования от кибератак в Азии подскочил на 87% после глобальной атаки компьютерного вируса WannaCry, от которого в мае этого года пострадали сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах мира, сообщил американский страховщик AIG.

В целом по миру спрос на этот вид страхования увеличился на 38% в годовом выражении, отмечают в AIG.

"Высокий спрос в Азии по сравнению с остальным миром показывает, насколько азиатские компании отстают в плане осведомленности о рисках, которые несут в себе кибератаки", - заявил Джейсон Келли, возглавляющий операции AIG в сфере финансовых рисков в Большом Китае (КНР, включая Гонконг и Тайвань), Австралии и Южной Корее.

"Множество компаний за пределами Азии уже имеют соответствующую страховку", - цитирует Дж.Келли газета Financial Times.

Более 1,3 млн компьютеров пострадали в результате масштабной атаки вируса WannaCry, парализовавшей работу больниц в Великобритании, а также нарушившей функционирование транспортных сетей и операций множества компаний в различных сферах бизнеса. В связи с этим был отмечен всплеск спроса на страхование от рисков кибератак.

В страховой компании Sompo International предупреждают, что страховщики находятся под угрозой, поскольку предлагают довольно мягкие условия страхования от подобных рисков, в частности, предлагают клиентам дополнительное покрытие, не требуя увеличения премий.

Потенциальные риски для страхового сектора могут достичь огромных размеров, учитывая, что порядка 80% крупных компаний по всему миру ежегодно страдают от кибератак, в то время как ежегодный ущерб, наносимый кибератаками глобальной экономике, оценивается в сумму до $400 млрд, пишет FT.