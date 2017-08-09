Кабмин утвердил состав Нацсовета развития науки во главе с Гройсманом

Кабинет министров Украины утвердил состав Национального совета по вопросам развития науки и технологий во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Нацсовет состоит из административного и научного комитетов, каждый включает по 24 человека. Административный комитет возглавляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.