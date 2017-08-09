Гройсман поручил определить горные районы страны, требующие дополнительного финансирования инфраструктуры

Вице-премьер-министр – министр регионального развития Геннадий Зубко совместно с Министерством финансов, Министерством охраны здоровья и Министерством образования должны определить общины в горной местности Украины, требующие дополнительного финансирования, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Вчера мы поговорили с министром образования Лилией (Гриневич), обсуждали подготовку к новому учебному году. Она приняла участие в форуме местных органов власти западных областей, расположенных отчасти в горной местности. В горных местностях мы должны по-другому поддерживать инфраструктуру (...) Нам нужно больше денег инвестировать туда", - отметил премьер-министр на заседании правительства в среду.

Он также отметил, что следует перераспределить ресурсы для поддержки горных регионов.