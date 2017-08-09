Экономика

11:47 09.08.2017

Кабмин на заседании в среду намерен рассмотреть заявление об увольнении главы "Укрзализныци" Балчуна

Кабинет министров Украины намерен на заседании 9 августа рассмотреть заявление Войцеха Балчуна о его увольнении с должности главы правления ПАО "Укрзализныця".

"Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Балчуна об увольнении, он принял это решение абсолютно самостоятельно. Это его решение, я это решение уважаю, но хотел бы отметить, кто бы что ни говорил, но за этот год на железной дороге произошли в том числе и позитивные изменения. Я хочу поблагодарить его", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

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