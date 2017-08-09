Экономика

10:33 09.08.2017

ГФС намерена погасить долги по возмещению НДС до конца года

Система автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) позволила сократить долг по возмещению этого налога на 41,4 млрд грн или 60%, а до конца года планируется погасить его в полном объеме, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Надеемся, что до конца года вопрос долгов с возмещением НДС будет полностью закрыт", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, со времени запуска реестра электронного возмещения НДС практически все суммы возмещаются по результатам камеральной проверки на протяжении 30 дней. Так, с начала года налогоплательщикам возмещено более 68 млрд грн НДС, из которых 41,4 млрд грн или более 60% возмещено за последние 4 месяца.

Как отметил М.Продан, на момент запуска системы автоматического возмещения НДС общая задолженность составляла 15,3 млрд грн. В первый месяц работы электронного режима возмещения налога долг сократился на 11,5 млрд грн – до 3,8 млрд грн. По состоянию на 1 августа этот показатель уже составил 1,86 млрд грн.

"Только за первую неделю этого месяца сумма задолженности уменьшилась еще на 410 млн грн", – отметил он.

Как сообщалось, 1 апреля Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС, где каждый предприниматель может в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж. Новый единый реестр делает невозможным самые распространенные правонарушения относительно суммы возмещения, времени и хронологии, утверждал Минфин.

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